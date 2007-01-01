Характеристики товара
Описание
Диван Мерис - элегантная модель, в которой сочетается дизайн, комфорт и практичность. Четкие линии и сбалансированные пропорции придают дивану стильный и аккуратный внешний вид, благодаря чему он гармонично вписывается как в современные интерьеры, так и в более классические пространства.
Преимущества:
- компактный размер
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и гостиничных холлов
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой цвет обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Глубина650 мм
- Высота750 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Каркас диванаДерево
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет