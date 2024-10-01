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Диван трехместный Арман Комфорт

Артикул: CH-068-209
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1980 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота810 мм
  • Материалдерево
  • Цветсиний
  • Обивкавельвет

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