Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный
10 оценок
99 99010
111 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный - фото 1Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный - фото 2Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный - фото 3Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный - фото 4Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный - фото 5Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный - фото 6Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный - фото 7
Распродажа

Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный

Артикул: CH-083-063
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2060 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья1780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантный диван с комфортной посадкой отличается безупречным стилем. Гармония лаконичных форм и мягких элементов. Сдержанный дизайн отлично впишется как в яркий интерьер, так и в помещение со строгой обстановкой. Спинка и подлокотники расположены на одном уровне. Такая конструкция создаёт границы уединённого пространства и отвечает за безмятежный отдых. Идеальным дополнением которого являются упругие подушки спинки.В основе каркаса – брус хвойных пород. Что обеспечивает надёжность и долгий срок службы дивана. За устойчивость отвечают металлические опоры высотой 150 мм, окрашенные эмалью. Диван укомплектован шестью подушками, которые входят. Имеют силиконовые подпятники, поэтому не оставят «следов» на напольном покрытии. Ножки смотрятся изящно. Благодаря им, легко делать уборку под основанием дивана.Подушки сиденья состоят из пружинного блока, войлочного настила, нескольких слоев пенополиуретана. Материал нового поколения гипоаллергенен и экологически безопасен. Его ячеистая структура обладает повышенной прочностью и «анатомической» памятью. Не проминается, моментально восстанавливает форму.Основной лицевой чехол несъёмный, чехлы подушек – съёмные. По периметру диван декорирован кантом, который придаёт завершённость его внешнему виду. Материал обивки – ткань с бархатной текстурой. Устойчива к истиранию, выпадению ворса. Смотрится благородно и подчёркивает уникальность модели. Диван Amsterdam – идеальное сочетание высокого качества материалов и эргономичности. Привнесёт в ваш дом чувство расслабления и уюта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2060 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья1780 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево, массив, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Моби Дик кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Диван Моби Дик кофе

86
Распродажа
Настоящее фото товара Диван Chester S двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от72 69020
89 890 ₽Оптовая цена

Диван Chester S двухместный

35
Фотография товара Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый

84
Фотография товара Кушетка Arezzo, орех, brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Arezzo, орех, brown, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Arezzo, орех, brown

37
Фотография товара Диван Loveseat от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Loveseat, произведённого компанией ChiedoCover
от202 890
Оптовая цена

Диван Loveseat

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван прямой Дрезден велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
Оптовая цена

Диван прямой Дрезден велюр серый

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Диван Razor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Razor, произведённого компанией ChiedoCover
от65 890
Оптовая цена

Диван Razor

15
Фотография товара Диван Arial от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Arial, произведённого компанией ChiedoCover
51 290
Оптовая цена

Диван Arial

11
New
Настоящее фото товара Диван Idle, трехместный, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
169 990

Диван Idle, трехместный, бежевый, орех

7
New
Настоящее фото товара Диван Pact 2, серый, произведённого компанией ChiedoCover
192 090

Диван Pact 2, серый

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /серый

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Ханна велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ханна велюр бежевый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, темно- серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Loftys, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Loftys, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Loftys, серый

26
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Мист, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, изумрудный

9
Фотография товара Стул Modern 151 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Modern 151, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена

Стул Modern 151

12
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/графит рогожка

5
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Shaya, пластик, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Shaya, пластик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Shaya, пластик, серый

26
В наличии 31 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, старт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79021
2 255 ₽

Стул Хит 20мм - золото, старт серый

51
Фотография товара Стул Raze, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raze, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Raze, черный велюр

5

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Литра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Литра, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена

Диван Литра

10
Фотография товара Диван Qure от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure

6
Фотография товара Диван Qure, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, коричневый велюр

14
Фотография товара Диван West, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван West, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от157 390
Оптовая цена

Диван West, коричневый велюр

11
Фотография товара Диван Andora, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Andora, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Andora, серый шенилл

14
Фотография товара Диван Donter, фиолетовая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Donter, фиолетовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Диван Donter, фиолетовая рогожка

15
Фотография товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный

6
Фотография товара Диван прямой Ритта, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Ритта, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
41 090
Оптовая цена

Диван прямой Ритта, горчичный

9
Фотография товара Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
84 290

Диван Римус, светло-серый, механизм Спартак, 1600

15
Фотография товара Диван Римус, кирпичный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, кирпичный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
59 090

Диван Римус, кирпичный, 1600

12

Товар в корзине

Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный
Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный
99 990
111 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /серый

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Ханна велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ханна велюр бежевый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, темно- серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Loftys, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Loftys, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Loftys, серый

26
В наличии 23 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности