Настоящее фото товара Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300
5 оценок
99 490
Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 1Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 2Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 3Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 4Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 5Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 6Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 7Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 8Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 - фото 9

Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300

Артикул: CH-082-058
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина2300 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Универсальный диван Линет – красивая и функциональная модель, максимально соответствующая потребностям владельцев квартир и частных домов.

Элегантный дизайн и комфортная посадка делают этот диван таким популярным. Невысокая спинка, так же полностью обита основной тканью с минималистичной стяжкой. Посадка правильной высоты – 46 см и наклон спинки удобны для среднестатического роста.

Теневая зона -расстояние от пола до основания дивана, зрительно облегчает дизайн дивана и позволяет произвести уборку под диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2300 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Механизмпума
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

