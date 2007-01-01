Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Диван Satori, желтый
Диван Satori, желтый
12 оценок
13 390
Диван Satori, желтый - фото 1Диван Satori, желтый - фото 2Диван Satori, желтый - фото 3Диван Satori, желтый - фото 4Диван Satori, желтый - фото 5Диван Satori, желтый - фото 6Диван Satori, желтый - фото 7
Диван Satori, желтый

Артикул: CH-084-192
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором


Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Диван станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветжелтый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

