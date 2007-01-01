Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Диван Римус, бежевый
Диван Римус, бежевый
10 оценок
59 090
Диван Римус, бежевый - фото 1Диван Римус, бежевый - фото 2Диван Римус, бежевый - фото 3
Диван Римус, бежевый

Артикул: CH-081-933
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 60.990₽
180 см — 62.790₽
190 см — 64.590₽
200 см — 67.390₽
210 см — 70.090₽
220 см — 72.890₽
230 см — 74.690₽
240 см — 77.290₽
250 см — 79.190₽
260 см — 80.990₽

Механизм Спартак + 25.290₽ к цене
Размеры дивана с механизмом Спартак по глубине — 90 см, высота — 80 см

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

