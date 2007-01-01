Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Eames Style DSW терракотовый (разборный каркас), произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eames Style DSW терракотовый (разборный каркас)
5 оценок
1 990
Стул Eames Style DSW терракотовый (разборный каркас) - фото 1Стул Eames Style DSW терракотовый (разборный каркас) - фото 2Стул Eames Style DSW терракотовый (разборный каркас) - фото 3Стул Eames Style DSW терракотовый (разборный каркас) - фото 4

Стул Eames Style DSW терракотовый (разборный каркас)

Артикул: CH-080-665
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Дизайнеры и декораторы с неизменным успехом используют стул DSW в гостиных, кухнях, кабинетах, детских комнатах, на террасах и в публичных помещениях. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек. Линейка DSW отличается целым рядом особых характеристик:

эргономичное сиденье из высокопрочного литого полипропилена;
комфортная глубокая посадка;
поддерживающая спинка, повторяющая контуры тела;
легкий и прочный каркас из металл в сочетании с натуральным массивом бука;
устойчивость опорного блока и надежность, проверенная временем.
Благодаря сочетанию пластика с металлом и деревом изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой». Еще одно достоинство модели – удобная для обеденного стола высота, что позволяет использовать их в кафе и ресторанах. Обращаем ваше внимание, каркас стульев поставляется полностью в разобранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Высота посадочного места 440 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

