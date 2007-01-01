Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Честер, двухместный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Честер, двухместный, бирюзовый
5 оценок
49 090
Товар в корзине. Перейти
Диван Честер, двухместный, бирюзовый - фото 1Диван Честер, двухместный, бирюзовый - фото 2

Диван Честер, двухместный, бирюзовый

Артикул: CH-081-928
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Манчестер
Фотография товара Диван Манчестер от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин, велюр oscar 076
Фотография товара Диван Константин, велюр oscar 076 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:

170 см — 51.190₽
180 см — 52.790₽
190 см — 54.690₽
200 см — 56.790₽
210 см — 58.890₽
220 см — 61.090₽
230 см — 62.790₽
240 см — 64.590₽
250 см — 66.390₽
260 см — 68.190₽

Механизм Спартак + 25.290₽ к цене

Размеры дивана с механизмом Спартак по глубине — 90 см, высота — 80 см

Механизм Пума:

230 см — 99.490₽
240 см — 102.290₽
250 см — 106.490₽

Размеры дивана с механизмом Пума по глубине — 105 см, высота — 84 см

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260см можно согласовать с менеджером





Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Halston трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена

Диван Halston трехместный

71
Фотография товара Диван-кровать COOLY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать COOLY, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена

Диван-кровать COOLY

51
Фотография товара Диван Leone, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Leone, синий, произведённого компанией ChiedoCover
115 990
Оптовая цена

Диван Leone, синий

44
Фотография товара Диван Сега-М textile сосна turquoise от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М textile сосна turquoise, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Диван Сега-М textile сосна turquoise

86
Фотография товара Диван Квинс П-образный орех Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс П-образный орех Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от81 290
Оптовая цена

Диван Квинс П-образный орех Grey

90
Настоящее фото товара Диван Флагман, синий, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Диван Флагман, синий, двухместный

57
Фотография товара Диван Бриджит 208 мятный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 мятный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 мятный, белый

5
Фотография товара Диван Брамс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Брамс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Диван Брамс, бежевый

6
Фотография товара Диван Умео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Умео, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490

Диван Умео

12
New
Фотография товара Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790

Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан

8

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP, произведённого компанией ChiedoCover
7 19011
7 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP

26
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Brace, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brace, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Brace, велюр, серый

26
В наличии 78 шт.В пути 60 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Dash, велюр, металл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий Dash, велюр, металл, розовый

9
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево

12
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Кишбер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Кишбер, бежевый

14
Фотография товара Стул Germis, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Germis, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Germis, коричневый

8
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, велюр newtone blue, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр newtone blue, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 29022
4 190 ₽

Стул Olys, велюр newtone blue, металл

5
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш орех /оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш орех /оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш орех /оранжевый

11
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа серый + розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа серый + розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59047
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа серый + розовый

26
В наличии 114 шт.
Фотография товара Стул DILL MOMO черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DILL MOMO черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул DILL MOMO черный

8
В наличии 16 шт.

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр

5
Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл

13
Фотография товара Диван Wiren, серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, серая рогожка

13
Фотография товара Диван Donter, зеленый рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Donter, зеленый рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Диван Donter, зеленый рогожка

10
Фотография товара Диван Клауд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клауд, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена

Диван Клауд

13
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт Венге

10
Фотография товара Мягкий угол Борн, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Борн, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
128 790
Оптовая цена

Мягкий угол Борн, мокко

15
Фотография товара Модуль Борн, оттоманка, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, оттоманка, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
48 790
Оптовая цена

Модуль Борн, оттоманка, кремовый

15
Фотография товара Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Диван Алькор mini с подлокотниками, рогожка

10
Фотография товара Диван Эндино рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Эндино рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 890

Диван Эндино рогожка бежевый

11
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Диван Честер, двухместный, бирюзовый
Диван Честер, двухместный, бирюзовый
49 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP, произведённого компанией ChiedoCover
7 19011
7 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Pip, зеленый, зеленые ножки NP

26
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Brace, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brace, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Brace, велюр, серый

26
В наличии 78 шт.В пути 60 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Dash, велюр, металл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий Dash, велюр, металл, розовый

9
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Натуральное дерево

12
В наличии 20 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности