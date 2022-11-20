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Диван Бьянка, Light Brown - фото 1

Диван Бьянка, Light Brown

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цвет: Светло-коричневый. Материал: Искусственный ротанг. Каркас: Сталь. Размер: W148xD76xH68 см.

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Основные характеристики

  • Высота68 мм
  • Длина148 мм
  • Глубина76 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь

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