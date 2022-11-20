Характеристики товара
Описание
Цвет: Светло-коричневый. Материал: Искусственный ротанг. Каркас: Сталь. Размер: W148xD76xH68 см.
Основные характеристики
- Высота68 мм
- Длина148 мм
- Глубина76 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
Цвет: Светло-коричневый. Материал: Искусственный ротанг. Каркас: Сталь. Размер: W148xD76xH68 см.
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