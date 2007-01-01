Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Римус, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Римус, светло-серый
15 оценок
59 090
Товар в корзине. Перейти
Диван Римус, светло-серый - фото 1Диван Римус, светло-серый - фото 2Диван Римус, светло-серый - фото 3

Диван Римус, светло-серый

Артикул: CH-081-934
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Vintage, велюр, розовый
Фотография товара Диван Vintage, велюр, розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена дивана зависит от его комплектации:

Длина:
170 см — 60.990₽
180 см — 62.790₽
190 см — 64.590₽
200 см — 67.390₽
210 см — 70.090₽
220 см — 72.890₽
230 см — 74.690₽
240 см — 77.290₽
250 см — 79.190₽
260 см — 80.990₽

Механизм Спартак + 25.290₽ к цене
Размеры дивана с механизмом Спартак по глубине — 90 см, высота — 80 см

Категория ткани:

1 Категория до 490₽
2 Категория 490 — 840₽
3 Категория 840 — 1190₽
4 Категория 1190 — 1690₽
5 Категория 1690 — 2590₽
6 Категория 2590 — 4290₽

Размер выше 260см можно согласовать с менеджером

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота800 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Бран, терракота от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бран, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
130 990
Оптовая цена

Диван Бран, терракота

60
Хит
Фотография товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 90026
103 490 ₽

Модульный диван Baff, велюр selesta 22

79
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, denim от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, denim, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, denim

70
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, синий

69
Фотография товара Диван Ева, коричневая искусственная кожа, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ева, коричневая искусственная кожа, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390

Диван Ева, коричневая искусственная кожа, ножки бук

10
Фотография товара Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890

Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная

10
Фотография товара Диван Бэст 900, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бэст 900, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена

Диван Бэст 900, синий

6
Фотография товара Диван Бриджит 208 розовый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 розовый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 розовый, орех

13
Настоящее фото товара Диван Мишель, карамель, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена

Диван Мишель, карамель

10
Фотография товара Диван Умео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Умео, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490

Диван Умео

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Барный стул Roll, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Roll, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Барный стул Roll, белый велюр

10
Фотография товара Стул раскладной Clack с мягкой спинкой, велюр Velutto 38, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack с мягкой спинкой, велюр Velutto 38, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Clack с мягкой спинкой, велюр Velutto 38, ножки бук морилка черная

13
Фотография товара Стул Кьявари Медный, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари Медный, деревянный

303
Фотография товара Стул Graham, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Graham, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул Graham, пластик, белый

26
В наличии 1 шт.В пути 60 шт.
New
Фотография товара Стул Kora бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул Kora бежевый

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол, серый, серые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол, серый, серые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 69017
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол, серый, серые ножки

26
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ натур/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ натур/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Франк ПМ натур/графит

5
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, голубой, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, голубой, ножки черные

82
New
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light blue /gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light blue /gold, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light blue /gold

11

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр

5
Фотография товара Диван Iran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iran, произведённого компанией ChiedoCover
от130 090
Оптовая цена

Диван Iran

12
Фотография товара Диван раскладной Spounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван раскладной Spounge, произведённого компанией ChiedoCover
от154 990
Оптовая цена

Диван раскладной Spounge

6
Фотография товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный

6
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт

7
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт Венге

10
Фотография товара Модуль Борн, кресло, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, кресло, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
32 790
Оптовая цена

Модуль Борн, кресло, кремовый

11
Фотография товара Модуль Борн, угол, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, угол, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена

Модуль Борн, угол, кремовый

6
Фотография товара Диван Честер, двухместный, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, двухместный, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, двухместный, молочный

5
Настоящее фото товара Диван Римус, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
59 090

Диван Римус, оранжевый

8

Товар в корзине

Диван Римус, светло-серый
Диван Римус, светло-серый
59 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Барный стул Roll, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Roll, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Барный стул Roll, белый велюр

10
Фотография товара Стул раскладной Clack с мягкой спинкой, велюр Velutto 38, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack с мягкой спинкой, велюр Velutto 38, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Clack с мягкой спинкой, велюр Velutto 38, ножки бук морилка черная

13
Фотография товара Стул Кьявари Медный, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари Медный, деревянный

303
Фотография товара Стул Graham, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Graham, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул Graham, пластик, белый

26
В наличии 1 шт.В пути 60 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности