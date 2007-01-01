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Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический - фото 1

Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический

Артикул: CH-062-474
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина315 мм
  • Ширина166 мм
  • Вес0,804 кг
  • Материалбук, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный, светлое дерево

Отзывы

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