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Дозатор Fixsen kvadro для жидкого мыла - фото 1

Дозатор Fixsen kvadro для жидкого мыла

Артикул: CH-068-194
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,5 кг
  • Материалпластик, латунь, стекло
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Дозатор Fixsen kvadro для жидкого мыла
Дозатор Fixsen kvadro для жидкого мыла
от 1 190
В корзине

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