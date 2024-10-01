Характеристики товара
Описание
Заварочный чайник идеально подойдет для сервировки стола к завтраку или чаепитию. Сделан из прочного фарфора, который устойчив к появлению сколов и трещин. Модель имеет классический элегантный дизайн.
Белый цвет фарфора делает заварник идеальной посудой для сервировки, он прекрасно сочетается с однотонной и цветной посудой. Для удобства использования предусмотрена удобная ручка-ушко, которая не нагревается и не позволит вам обжечься.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина190 мм
- Высота90 мм
- Диаметр87 мм
- Вес0,555 кг
- Объем0,8 л
- Материалфарфор
- Цветбелый