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Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,8 л - фото 1Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,8 л - фото 2

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,8 л

Артикул: CH-065-601
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Заварочный чайник идеально подойдет для сервировки стола к завтраку или чаепитию. Сделан из прочного фарфора, который устойчив к появлению сколов и трещин. Модель имеет классический элегантный дизайн.

Белый цвет фарфора делает заварник идеальной посудой для сервировки, он прекрасно сочетается с однотонной и цветной посудой. Для удобства использования предусмотрена удобная ручка-ушко, которая не нагревается и не позволит вам обжечься.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Высота90 мм
  • Диаметр87 мм
  • Вес0,555 кг
  • Объем0,8 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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