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Чайник заварочный «Проотель» термостойкое стекло 0,7 л - фото 1

Чайник заварочный «Проотель» термостойкое стекло 0,7 л

Артикул: CH-065-507
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Вес0,36 кг
  • Объем0,7 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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