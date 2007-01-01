Товар в корзине. Перейти
Электроножеточка - фото 1

Электроножеточка

Артикул: CH-071-756
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Набор мясника (16 предметов)
Фотография товара Набор мясника (16 предметов) от компании ChiedoCover.
Следующий Сменный блок для электрической ножеточки "Taidea"
Фотография товара Сменный блок для электрической ножеточки "Taidea" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкрасный, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела ножи и аксессуары

Товар в корзине

Электроножеточка
Электроножеточка
8 390
В корзине

С этим товаром покупают