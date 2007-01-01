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Настоящее фото товара Камень точильный "Тайдеа" 2-х сторонний (абразивность 2000/5000), на подставке, произведённого компанией ChiedoCover
Камень точильный "Тайдеа" 2-х сторонний (абразивность 2000/5000), на подставке
5 оценок
3 990
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Камень точильный "Тайдеа" 2-х сторонний (абразивность 2000/5000), на подставке - фото 1

Камень точильный "Тайдеа" 2-х сторонний (абразивность 2000/5000), на подставке

Артикул: CH-071-421
5 оценок
Основные характеристики
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Камень точильный 2-х сторонний (абразивность 240/800), на подставке от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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