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Нож поварской «Проотель», черный, металлический - фото 1

Нож поварской «Проотель», черный, металлический

Артикул: CH-057-998
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина285 мм
  • Ширина40 мм
  • Вес0,204 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветсерый, черный

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