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Настоящее фото товара Сменный блок для электрической ножеточки "Тайдеа", произведённого компанией ChiedoCover
Сменный блок для электрической ножеточки "Тайдеа"
10 оценок
2 590
Товар в корзине. Перейти
Сменный блок для электрической ножеточки "Тайдеа" - фото 1

Сменный блок для электрической ножеточки "Тайдеа"

Артикул: CH-071-650
10 оценок
Основные характеристики
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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