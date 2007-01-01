Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас), произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас)
13 оценок
1 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас) - фото 1Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас) - фото 2Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас) - фото 3Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас) - фото 4

Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас)

Артикул: CH-080-664
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Mint, синий, без отстрочки
Фотография товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Дизайнеры и декораторы с неизменным успехом используют стул DSW в гостиных, кухнях, кабинетах, детских комнатах, на террасах и в публичных помещениях. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек. Линейка DSW отличается целым рядом особых характеристик:

эргономичное сиденье из высокопрочного литого полипропилена;
комфортная глубокая посадка;
поддерживающая спинка, повторяющая контуры тела;
легкий и прочный каркас из металл в сочетании с натуральным массивом бука;
устойчивость опорного блока и надежность, проверенная временем.
Благодаря сочетанию пластика с металлом и деревом изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой». Еще одно достоинство модели – удобная для обеденного стола высота, что позволяет использовать их в кафе и ресторанах. Обращаем ваше внимание, каркас стульев поставляется полностью в разобранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Высота посадочного места 440 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон

48
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ

128
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ

128
Фотография товара Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас , произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас

46
Распродажа
Фотография товара Стул Слинг вращающийся желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг вращающийся желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99051
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Слинг вращающийся желтый

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Halmar K312, бежевый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Halmar K312, бежевый/ черные ножки

78
Фотография товара Стул Iron, розовый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iron, розовый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стул Iron, розовый/ золото

79
Фотография товара Стул деревянный Фабиано бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул деревянный Фабиано бежевый

34
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Papa Bear с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Papa Bear с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
от131 090
Оптовая цена

Кресло Papa Bear с оттоманкой

50
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 46 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Cтол ЛАЙТ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Cтол ЛАЙТ, 800x800

31
Фотография товара Стол Гибсон, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена

Стол Гибсон, черный мрамор

44
Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Фотография товара Стол обеденный Boone 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Boone 190, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890

Стол обеденный Boone 190

46
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол ВЕРМОНТ

35
Фотография товара Стол обеденный Amily, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Amily, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
66 490

Стол обеденный Amily, черный мрамор

12
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стол Кессел, массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кессел, массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от93 490
Оптовая цена

Стол Кессел, массив-дуба

11
Фотография товара Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый, произведённого компанией ChiedoCover
39 000

Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый

15
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Skandi белый 90см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Skandi белый 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Стол Skandi белый 90см

10
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D900

34

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Волна, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Волна, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Волна, хром

94
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, белый , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, белый

13
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Тиффани, велюр Paddington, ножки металл 40*20 RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани, велюр Paddington, ножки металл 40*20 RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Стул Тиффани, велюр Paddington, ножки металл 40*20 RAL 9005

10
Распродажа
Фотография товара Стул Avatar, кремовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Avatar, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 0908
8 790 ₽

Стул Avatar, кремовый, экокожа

15
Хит
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52

9
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый

8
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный

10
New
Фотография товара Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас

5
В наличии 29 шт.В пути 20 шт.
New
Фотография товара Стул Одди Diamond велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Одди Diamond велюр зеленый

6
В наличии 6 шт.В пути 96 шт.
Фотография товара Стул Полубарный Бриф DD велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный Бриф DD велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Полубарный Бриф DD велюр синий

7
В наличии 1 шт.В пути 12 шт.

Товар в корзине

Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас)
Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас)
1 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Cтол ЛАЙТ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Cтол ЛАЙТ, 800x800

31
Фотография товара Стол Гибсон, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена

Стол Гибсон, черный мрамор

44
Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Фотография товара Стол обеденный Boone 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Boone 190, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890

Стол обеденный Boone 190

46

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности