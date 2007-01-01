Характеристики товара
Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Дизайнеры и декораторы с неизменным успехом используют стул DSW в гостиных, кухнях, кабинетах, детских комнатах, на террасах и в публичных помещениях. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек. Линейка DSW отличается целым рядом особых характеристик:
эргономичное сиденье из высокопрочного литого полипропилена;
комфортная глубокая посадка;
поддерживающая спинка, повторяющая контуры тела;
легкий и прочный каркас из металл в сочетании с натуральным массивом бука;
устойчивость опорного блока и надежность, проверенная временем.
Благодаря сочетанию пластика с металлом и деревом изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой». Еще одно достоинство модели – удобная для обеденного стола высота, что позволяет использовать их в кафе и ресторанах. Обращаем ваше внимание, каркас стульев поставляется полностью в разобранном виде.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина400 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Высота посадочного места 440 мм
- Вес3.4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка100
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки3.70 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики460
- Изделия стопируютсяНет