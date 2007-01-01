Характеристики товара
Описание
Стильный фартук из мраморного канваса - модель унисекс, подойдет для бармена, официанта, флориста. Качественный износостойкий материал, благородное сочетание двух цветов - серого и черного.
Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина820 мм
- Ширина680 мм
- Материалканвас
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет