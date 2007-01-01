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Настоящее фото товара Фартук официанта 08, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук официанта 08
43 оценки
690
Товар в корзине. Перейти
Фартук официанта 08 - фото 1Фартук официанта 08 - фото 2

Фартук официанта 08

Артикул: CH-011-675
43 оценки
Основные характеристики
  • Материалгабардин
  • Для официантовда
  • ДетскоеНет
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалгабардин
  • Для официантовда
  • ДетскоеНет
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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