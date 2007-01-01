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Настоящее фото товара Фартук Китчен Вондерс, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Китчен Вондерс
14 оценок
1 2908
1 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Фартук Китчен Вондерс - фото 1Фартук Китчен Вондерс - фото 2
Распродажа

Фартук Китчен Вондерс

Артикул: CH-069-372
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалткань
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изысканность каждой детали без лишнего декора и навязчивых аксессуаров. Модель унисекс представлена в солидном черном стиле. При желании вы можете выбрать другую расцветку для индивидуального пошива. Хлопковый текстиль с водоотталкивающей защитой не создает дискомфорта в любое время года. В составе используют волокна хлопка и полиэстера. Небольшой карман, расположенный внизу с правой стороны, будет практичным дополнением для хранения рабочих мелочей.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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