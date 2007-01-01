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Настоящее фото товара Фартук Флевор Гуру зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Флевор Гуру зеленый
11 оценок
2 59011
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Фартук Флевор Гуру зеленый - фото 1Фартук Флевор Гуру зеленый - фото 2Фартук Флевор Гуру зеленый - фото 3
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Фартук Флевор Гуру зеленый

Артикул: CH-069-420
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалканвас
  • Цветзеленый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный фартук из мраморного канваса - модель унисекс, подойдет для бармена, официанта, флориста. Качественный износостойкий материал, благородное сочетание двух цветов - зеленого и черного.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалканвас
  • Цветзеленый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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