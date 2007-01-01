Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Фартук Инспиринг Тестес бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Инспиринг Тестес бежевый
8 оценок
1 4907
1 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Фартук Инспиринг Тестес бежевый - фото 1Фартук Инспиринг Тестес бежевый - фото 2Фартук Инспиринг Тестес бежевый - фото 3
Распродажа

Фартук Инспиринг Тестес бежевый

Артикул: CH-069-369
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалткань
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Поварская куртка Мюзик оф тест
Фотография товара Поварская куртка Мюзик оф тест от компании ChiedoCover.
Следующий Фартук Инспиринг Тестес красный
Фотография товара Фартук Инспиринг Тестес красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежно защищает от брызг, грязи и отлично выполняет эстетическую функцию. Стильная, лаконичная модель с разрезом спереди разработана для официантов, барменов, мастеров салонов красоты, барберов, флористов. В производстве используется натуральный хлопок, производится обработка водоотталкивающей пропиткой. Лямка через шею имеет возможность регулироваться с помощью стальных двухщелевых пряжек. Поясные завязки имеют длину, достаточную для обвязывания вокруг талии. Передний накладной карман разделен на две половины.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалткань
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Фартук официанта 08 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 08, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Фартук официанта 08

43
Фотография товара Фартук официанта 09 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 09, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Фартук официанта 09

46
Фотография товара Фартук официанта 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 12, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Фартук официанта 12

49
Распродажа
Фотография товара Фартук Инспиринг Тестес синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Инспиринг Тестес синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 4907
1 590 ₽

Фартук Инспиринг Тестес синий

12
Распродажа
Фотография товара Фартук Кукинг Флеворс графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Кукинг Флеворс графит, произведённого компанией ChiedoCover
2 59011
2 890 ₽

Фартук Кукинг Флеворс графит

12
Распродажа
Фотография товара Фартук Кулинари Телент от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Кулинари Телент, произведённого компанией ChiedoCover
2 59011
2 890 ₽

Фартук Кулинари Телент

7
Распродажа
Фотография товара Фартук Cooking Star от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Cooking Star, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽

Фартук Cooking Star

11
Распродажа
Фотография товара Фартук Спис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Спис, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽

Фартук Спис

10
Распродажа
Фотография товара Фартук повара Гурмет зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук повара Гурмет зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽

Фартук повара Гурмет зеленый

5
Распродажа
Фотография товара Фартук повара Гурмет темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук повара Гурмет темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽

Фартук повара Гурмет темно-серый

8

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань

45
Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от280

Салфетки Сатин

31
Настоящее фото товара Ручник впитывающий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ручник впитывающий, черный

47
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от180

Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость

43
Фотография товара Салфетка с бахрамой, фисташковое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка с бахрамой, фисташковое, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Салфетка с бахрамой, фисташковое

48
Фотография товара Полотенце для официанта, лен, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для официанта, лен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Полотенце для официанта, лен, белый

46
Фотография товара Комплект серый куверт+салфетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект серый куверт+салфетка, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Комплект серый куверт+салфетка

30
Фотография товара Салфетка, лен, клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка, лен, клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Салфетка, лен, клетка

30
Фотография товара Полотенце для официанта, лен, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для официанта, лен, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Полотенце для официанта, лен, коричневый

41
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный

44

Другие товары из раздела фартуки

Фотография товара Фартук официанта 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 16, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Фартук официанта 16

31
Фотография товара Фартук официанта 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Фартук официанта 20

44
Распродажа
Фотография товара Фартук Стайл Элемент черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Стайл Элемент черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 5906
1 690 ₽

Фартук Стайл Элемент черный

5
Распродажа
Фотография товара Фартук Китчен Вондерс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Китчен Вондерс, произведённого компанией ChiedoCover
1 2908
1 390 ₽

Фартук Китчен Вондерс

14
Распродажа
Фотография товара Фартук Кукинг Флеворс черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Кукинг Флеворс черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 59011
2 890 ₽

Фартук Кукинг Флеворс черный

13
Распродажа
Фотография товара Фартук Болд Рекипес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Болд Рекипес, произведённого компанией ChiedoCover
2 0909
2 290 ₽

Фартук Болд Рекипес

9
Распродажа
Фотография товара Фартук Фест от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Фест, произведённого компанией ChiedoCover
3 0909
3 390 ₽

Фартук Фест

13
Распродажа
Фотография товара Фартук повара Гурмет черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук повара Гурмет черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 0909
2 290 ₽

Фартук повара Гурмет черный

6
Распродажа
Фотография товара Фартук повара Гурмет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук повара Гурмет, произведённого компанией ChiedoCover
2 0909
2 290 ₽

Фартук повара Гурмет

15
Распродажа
Фотография товара Фартук Брайт бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук Брайт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 5906
1 690 ₽

Фартук Брайт бежевый

13

Товар в корзине

Фартук Инспиринг Тестес бежевый
Фартук Инспиринг Тестес бежевый
1 490
1 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань

45
Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от280

Салфетки Сатин

31
Настоящее фото товара Ручник впитывающий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ручник впитывающий, черный

47
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от180

Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость

43

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности