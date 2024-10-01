Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,35 л
- Материалпластик, стекло
- Цветчерный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Френч-пресс, стекло, металл 350 мл, черный, металлический
Френч-пресс, стекло, металл 0,6 л, черный, металлический
Френч-пресс пластик, стекло 350 мл, черный
Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, черный
Френч-пресс «Флорал» с двойными стенками, стекло боросиликатное, сталь нержавеющая 0,6 л, прозрачный
Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый
Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный
Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный
Френч-пресс 1 литр