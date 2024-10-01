Характеристики товара
Описание
Френч-пресс – это удобный чайник-заварник, который ежедневно многими используется на профессиональной и домашней кухне. Сделан из прочного материала, стекло выдерживает большие температуры напитка, устойчиво к образованию трещин и сколов в ходе эксплуатации. Для удобства есть ручка из пластика, поршень из нержавеющей стали и металлическая окантовка. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Диаметр100 мм
- Вес0,647 кг
- Объем1 л
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный, прозрачный, металлический