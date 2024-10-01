Товар в корзине. Перейти
Френч-пресс, стекло, металл 1 л, черный, металлический - фото 1

Френч-пресс, стекло, металл 1 л, черный, металлический

Артикул: CH-064-897
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Френч-пресс, стекло, металл 0,6 л, черный, металлический
Фотография товара Френч-пресс, стекло, металл 0,6 л, черный, металлический от компании ChiedoCover.
Следующий Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл
Фотография товара Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Френч-пресс – это удобный чайник-заварник, который ежедневно многими используется на профессиональной и домашней кухне. Сделан из прочного материала, стекло выдерживает большие температуры напитка, устойчиво к образованию трещин и сколов в ходе эксплуатации. Для удобства есть ручка из пластика, поршень из нержавеющей стали и металлическая окантовка. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,647 кг
  • Объем1 л
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный, прозрачный, металлический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Тулип», произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Тулип»

13
В наличии 1538 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Классик», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Классик», 0,25л

8
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽

Бокал для вина, оливковый

15
В наличии 450 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Айкон», 0,295л, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Айкон», 0,295л

7
В наличии 370 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Данубио» 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Данубио» 0,3л

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л

13
В наличии 68 шт.

Другие товары из раздела френч-прессы

Настоящее фото товара Френч-пресс, стекло, металл 350 мл, черный, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от760

Френч-пресс, стекло, металл 350 мл, черный, металлический

9
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Френч-пресс пластик, стекло 0,6 л, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от680

Френч-пресс пластик, стекло 0,6 л, черный

10
В наличии 2200 шт.
Настоящее фото товара Френч-пресс пластик, стекло 350 мл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от460

Френч-пресс пластик, стекло 350 мл, черный

5
В наличии 210 шт.
Настоящее фото товара Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, черный

15
В наличии 180 шт.
Фотография товара Френч-пресс «Флорал» с двойными стенками, стекло боросиликатное, сталь нержавеющая 0,6 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Френч-пресс «Флорал» с двойными стенками, стекло боросиликатное, сталь нержавеющая 0,6 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Френч-пресс «Флорал» с двойными стенками, стекло боросиликатное, сталь нержавеющая 0,6 л, прозрачный

5
В наличии
Фотография товара Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
от2 180

Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 000

Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный

8
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Френч-пресс 1 литр, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Френч-пресс 1 литр

6
В наличии

Товар в корзине

Френч-пресс, стекло, металл 1 л, черный, металлический
Френч-пресс, стекло, металл 1 л, черный, металлический
от 1 560
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Тулип», произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Тулип»

13
В наличии 1538 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Классик», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Классик», 0,25л

8
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽

Бокал для вина, оливковый

15
В наличии 450 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л

14
В наличии 600 шт.