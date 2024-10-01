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Френч-пресс, стекло, металл 0,6 л, черный, металлический - фото 1

Френч-пресс, стекло, металл 0,6 л, черный, металлический

Артикул: CH-064-894
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Френч-пресс – это удобный чайник, который используется для заварки листового чая, кофе и морсов. Конструкция предполагает жаропрочную колбу из боросиликатного стекла, металлический корпус и поршень. Корпус из нержавеющей стали с пластиковой ручкой обеспечивает долгое и безопасное использование. С френч-прессом легко ухаживать, если после заварки на внутренней стороне колбы появился налет, он легко смывается мыльным раствором.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Диаметр88 мм
  • Вес0,493 кг
  • Объем0,6 л
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный, прозрачный, металлический

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