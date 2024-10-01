Характеристики товара
Описание
Френч-пресс – это удобный чайник, который используется для заварки листового чая, кофе и морсов. Конструкция предполагает жаропрочную колбу из боросиликатного стекла, металлический корпус и поршень. Корпус из нержавеющей стали с пластиковой ручкой обеспечивает долгое и безопасное использование. С френч-прессом легко ухаживать, если после заварки на внутренней стороне колбы появился налет, он легко смывается мыльным раствором.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Диаметр88 мм
- Вес0,493 кг
- Объем0,6 л
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный, прозрачный, металлический