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Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, черный - фото 1

Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, черный

Артикул: CH-064-914
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,292 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалпластик, стекло
  • Цветчерный

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