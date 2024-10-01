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Френч-пресс пластик, стекло 350 мл, черный - фото 1

Френч-пресс пластик, стекло 350 мл, черный

Артикул: CH-064-913
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Этот френч-пресс излучает элегантную строгость и лаконичный стиль. Его стеклянный корпус покрыт прочным черным пластиком, из которого также сделаны и другие элементы изделия. Материалы – пластик и стекло – обеспечивают долговечность и легкость ухода. В отличие от изделий из нержавеющей стали френч–пресс имеет небольшой вес – 388 гр. Черный цвет сочетается с прозрачным сосудом. Можно наблюдать за процессом заваривания ароматного кофе или чая.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина95 мм
  • Высота170 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,258 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалпластик, стекло
  • Цветчерный, прозрачный

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