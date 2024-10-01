Характеристики товара
Описание
Этот френч-пресс излучает элегантную строгость и лаконичный стиль. Его стеклянный корпус покрыт прочным черным пластиком, из которого также сделаны и другие элементы изделия. Материалы – пластик и стекло – обеспечивают долговечность и легкость ухода. В отличие от изделий из нержавеющей стали френч–пресс имеет небольшой вес – 388 гр. Черный цвет сочетается с прозрачным сосудом. Можно наблюдать за процессом заваривания ароматного кофе или чая.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,388 кг
- Объем0,6 л
- Материалпластик, стекло
- Цветчерный, прозрачный