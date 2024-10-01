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Френч-пресс, стекло, металл 350 мл, черный, металлический - фото 1

Френч-пресс, стекло, металл 350 мл, черный, металлический

Артикул: CH-064-893
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0,338 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный, прозрачный, металлический

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