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Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 5.3л - фото 1

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 5.3л

Артикул: CH-057-657
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нержавеющая сталь – оптимальный материал для производства профессиональных кухонных товаров. Сталь не впитывает запахи, сохраняет продукты свежими, выдерживает низкие и высокие температуры, служит долгие годы и легко моется. Гастроемкости часто используются со специальными крышками, которые приобретаются отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0.887 кг
  • Объем5.3 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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