Характеристики товара
Описание
Нержавеющая сталь – оптимальный материал для производства профессиональных кухонных товаров. Сталь не впитывает запахи, сохраняет продукты свежими, выдерживает низкие и высокие температуры, служит долгие годы и легко моется. Гастроемкости часто используются со специальными крышками, которые приобретаются отдельно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина325 мм
- Высота40 мм
- Вес0.887 кг
- Объем5.3 л
- Материалнержавеющая сталь