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Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л - фото 1

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л

Артикул: CH-057-645
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина265 мм
  • Высота200 мм
  • Вес1.1 кг
  • Объем11.3 л
  • Материалнержавеющая сталь

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