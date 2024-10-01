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Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л - фото 1

Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л

Артикул: CH-057-658
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гастроемкость изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает ее долговечность и прочность. Этот материал обладает отличными гигиеническими свойствами, устойчив к коррозии и механическим повреждениям.

Размеры составляют: высота 65 мм, длина 176 мм, ширина 108 мм, а объем 0,7 литра. Такие размеры позволяют использовать гастроемкость для хранения, транспортировки продуктов, полуфабрикатов и для приготовления блюд в удобном формате.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина176 мм
  • Глубина108 мм
  • Высота65 мм
  • Вес0.162 кг
  • Объем0.7 л
  • Материалнержавеющая сталь

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