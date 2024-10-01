Характеристики товара
Описание
Гастроемкость изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает ее долговечность и прочность. Этот материал обладает отличными гигиеническими свойствами, устойчив к коррозии и механическим повреждениям.
Размеры составляют: высота 65 мм, длина 176 мм, ширина 108 мм, а объем 0,7 литра. Такие размеры позволяют использовать гастроемкость для хранения, транспортировки продуктов, полуфабрикатов и для приготовления блюд в удобном формате.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина176 мм
- Глубина108 мм
- Высота65 мм
- Вес0.162 кг
- Объем0.7 л
- Материалнержавеющая сталь