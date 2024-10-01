Характеристики товара
Описание
Гастроемкость – контейнер, который предназначен для хранения и транспортировки различных блюд. Выполнен из нержавеющей стали, которая не содержит вредных примесей и может напрямую контактировать с пищей. Температурный режим применения – от –40 до +100 градусов.
Металлическая емкость имеет объем 26,5 литров. Габариты – длина 530 мм, ширина 325 мм, высота 200 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина325 мм
- Высота200 мм
- Вес1.9 кг
- Объем26.5 л
- Материалнержавеющая сталь