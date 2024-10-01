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Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л - фото 1

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л

Артикул: CH-057-643
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гастроемкость – контейнер, который предназначен для хранения и транспортировки различных блюд. Выполнен из нержавеющей стали, которая не содержит вредных примесей и может напрямую контактировать с пищей. Температурный режим применения – от –40 до +100 градусов.

Металлическая емкость имеет объем 26,5 литров. Габариты – длина 530 мм, ширина 325 мм, высота 200 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота200 мм
  • Вес1.9 кг
  • Объем26.5 л
  • Материалнержавеющая сталь

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