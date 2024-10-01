Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л - фото 1

Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л

Артикул: CH-057-648
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая 0,7л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая 0,7л от компании ChiedoCover.
Следующий Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гастроемкость из нержавеющей стали – это практичный кухонный аксессуар, который используется в домашней и профессиональной кухне. Нержавеющая сталь – это прочный материал, который пригоден для использования в пищевых целях.

Посуда из нержавеющей стали не деформируется от перепадов температуры, не ржавеет, не впитывает посторонние запахи и пищевые красители. Остатки пищи легко смываются мыльным раствором или в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина176 мм
  • Глубина108 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0.246 кг
  • Объем1 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380, произведённого компанией ChiedoCover
от4 110

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл

5
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Элит», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Элит», длина 210мм

15
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Евро»

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720

Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Лаццо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Лаццо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4404
1 490 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Лаццо»

7
В наличии 252 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Ауде» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Ауде», произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Ауде»

10
В наличии 1312 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Пастораль»

7
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 000

Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево

10
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар», сталь,полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Нож-нуазетка «Шар», сталь,полипропилен

7
В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела гастроемкости из нержавеющей стали

Настоящее фото товара Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от730

Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л

5
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 1,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 1,6л

14
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 600

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л

8
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 2,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 2,6л

12
В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л

5
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая, 3.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000

Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая, 3.2л

12
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии 153 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 5.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 5.3л

13
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л

5
В наличии 400 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л

14
В наличии

Товар в корзине

Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л
от 460
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380, произведённого компанией ChiedoCover
от4 110

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл

5
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Элит», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Элит», длина 210мм

15
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Евро»

8
В наличии