Характеристики товара
Описание
Гастроемкость из нержавеющей стали – это практичный кухонный аксессуар, который используется в домашней и профессиональной кухне. Нержавеющая сталь – это прочный материал, который пригоден для использования в пищевых целях.
Посуда из нержавеющей стали не деформируется от перепадов температуры, не ржавеет, не впитывает посторонние запахи и пищевые красители. Остатки пищи легко смываются мыльным раствором или в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина176 мм
- Глубина108 мм
- Высота100 мм
- Вес0.246 кг
- Объем1 л
- Материалнержавеющая сталь