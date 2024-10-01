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Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 13,2л - фото 1

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 13,2л

Артикул: CH-057-642
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гастроемкость объемом 13,2 литра, созданная из надежного материала – это идеальное решение для профессиональных кухонь. Изготовлена из прочной и гигиеничной нержавеющей стали, устойчивой к механическим повреждениям. Такая емкость обеспечит надежное хранение продуктов.

Компактные габариты: высота 10 см, длина 53 см, ширина 32,5 см – делают ее удобной в использовании и экономят пространство на кухне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота100 мм
  • Вес1.2 кг
  • Объем13.2 л
  • Материалнержавеющая сталь

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