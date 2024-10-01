Характеристики товара
Описание
Гастроемкость объемом 13,2 литра, созданная из надежного материала – это идеальное решение для профессиональных кухонь. Изготовлена из прочной и гигиеничной нержавеющей стали, устойчивой к механическим повреждениям. Такая емкость обеспечит надежное хранение продуктов.
Компактные габариты: высота 10 см, длина 53 см, ширина 32,5 см – делают ее удобной в использовании и экономят пространство на кухне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина325 мм
- Высота100 мм
- Вес1.2 кг
- Объем13.2 л
- Материалнержавеющая сталь