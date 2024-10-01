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Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л - фото 1

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

Артикул: CH-057-656
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гастроемкость из нержавеющей стали – товар, созданный для профессиональных кухонь. Это надежная и универсальная посуда. Устойчива к температурам, поэтому может использоваться в холодильниках и на линиях разогрева, а также для приготовления блюд (при температуре до +100 С). Легко моется и устойчива к коррозии. Объем 5,6 литра делает эту емкость идеальной для хранения и приготовления больших объемов пищи. Размеры: 32,5 см в длину, 26,5 см в ширину и 10 см в высоту – позволяют удобно размещать ее в гастрономических системах.

Металлический блеск и прочность стали делают гастроемкость презентабельной и долговечной. Она легко моется и устойчива к повреждениям, что обеспечивает долгий срок службы. Нержавеющая сталь также гарантирует гигиеничность при использовании, так как не впитывает запахи и легко дезинфицируется.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина265 мм
  • Высота200 мм
  • Вес0.682 кг
  • Объем5.6 л
  • Материалнержавеющая сталь

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