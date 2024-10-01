Характеристики товара
Описание
Гастроемкость из нержавеющей стали – товар, созданный для профессиональных кухонь. Это надежная и универсальная посуда. Устойчива к температурам, поэтому может использоваться в холодильниках и на линиях разогрева, а также для приготовления блюд (при температуре до +100 С). Легко моется и устойчива к коррозии. Объем 5,6 литра делает эту емкость идеальной для хранения и приготовления больших объемов пищи. Размеры: 32,5 см в длину, 26,5 см в ширину и 10 см в высоту – позволяют удобно размещать ее в гастрономических системах.
Металлический блеск и прочность стали делают гастроемкость презентабельной и долговечной. Она легко моется и устойчива к повреждениям, что обеспечивает долгий срок службы. Нержавеющая сталь также гарантирует гигиеничность при использовании, так как не впитывает запахи и легко дезинфицируется.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина325 мм
- Глубина265 мм
- Высота200 мм
- Вес0.682 кг
- Объем5.6 л
- Материалнержавеющая сталь