Характеристики товара
Описание
Гастроемкость сделана из нержавеющей стали. Материал не деформируется в процессе эксплуатации и не подвергается коррозии. За посудой легко ухаживать – не впитывает посторонние запахи и пищевые красители, легко моется мыльным раствором.
Температурный режим, при котором можно использовать – от -40 до +100 градусов. Размеры: объем 700 мл, длина 325 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Глубина176 мм
- Высота20 мм
- Вес0.297 кг
- Объем0.7 л
- Материалнержавеющая сталь