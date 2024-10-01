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Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая 0,7л - фото 1

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая 0,7л

Артикул: CH-057-647
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гастроемкость сделана из нержавеющей стали. Материал не деформируется в процессе эксплуатации и не подвергается коррозии. За посудой легко ухаживать – не впитывает посторонние запахи и пищевые красители, легко моется мыльным раствором.

Температурный режим, при котором можно использовать – от -40 до +100 градусов. Размеры: объем 700 мл, длина 325 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина176 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0.297 кг
  • Объем0.7 л
  • Материалнержавеющая сталь

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