Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина265 мм
- Глубина165 мм
- Высота100 мм
- Вес0.372 кг
- Объем2.7 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Линейка барная «Барсело - Барсело Аньехо»
Вилка столовая «Дистрест»
Блюдо для суши, сосна, черное
Чашка бульонная, фарфор
Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь
Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Ложка столовая «Перле»
Вилка столовая «Суперга»
Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный
Линейка барная «Белое золото - Алтай»
Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 13,2л
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л
Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая 0,7л
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 8.6л
Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 3.6л
Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л
Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 8.5л