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Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 1,6л - фото 1

Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 1,6л

Артикул: CH-057-644
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гастроемкость – это незаменимая вещь на кухне профессионального или начинающего шеф-повара. Сделана из высококачественного материала, который полностью экологичен и безопасен в работе. Посуда имеет крепкий металлический корпус, не боится механических повреждений.

Максимальная температура работ +100 ℃, минимальная – -40 ℃. Кастрюля имеет средний размер – длина 176 мм, объем 1600 мл. При желании можно в комплект подобрать крышку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина176 мм
  • Глубина162 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0.300 кг
  • Объем1.6 л
  • Материалнержавеющая сталь

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