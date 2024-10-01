Характеристики товара
Описание
Гастроемкость – это незаменимая вещь на кухне профессионального или начинающего шеф-повара. Сделана из высококачественного материала, который полностью экологичен и безопасен в работе. Посуда имеет крепкий металлический корпус, не боится механических повреждений.
Максимальная температура работ +100 ℃, минимальная – -40 ℃. Кастрюля имеет средний размер – длина 176 мм, объем 1600 мл. При желании можно в комплект подобрать крышку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина176 мм
- Глубина162 мм
- Высота100 мм
- Вес0.300 кг
- Объем1.6 л
- Материалнержавеющая сталь