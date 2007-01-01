Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Гель для душа Sacral Bali, 5000 мл
Гель для душа Sacral Bali, 5000 мл
10 оценок
4 900
Гель для душа Sacral Bali, 5000 мл - фото 1

Гель для душа Sacral Bali, 5000 мл

Артикул: CH-069-592
10 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Гель для душа Sacral Bali обеспечивает мягкий и бережный уход за кожей. Откройте для себя селективный аромат, в сердце которого свежесть бергамота и загадочность шафрана встречаются с нежностью розы и утонченной лилии. Древесные ноты киприола, сандала и удового дерева создают глубокую, многослойную базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность. Этот аромат активизирует доверие и уверенность, оставляя за собой незабываемый шлейф, который окутывает вас атмосферой роскоши и утонченности.

Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Гель для душа Sacral Bali, 5000 мл
Гель для душа Sacral Bali, 5000 мл
4 900
