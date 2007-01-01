Характеристики товара
Pure Clarity — это универсальное средство, которое активизирует жизненные силы и дарит ощущение свежести и комфорта. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая теплую и уютную атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры добавляют изысканности, в то время как легкие акценты бумаги и лилии придают композиции свежесть и утонченность.
В состав шампуня+геля 2в1 входят активные ингредиенты, такие как соль, которая мягко очищает и тонизирует кожу и волосы, и глицерин, обеспечивающий увлажнение и защиту. Водно-глицериновый экстракт ромашки успокаивает и смягчает, а экстракт коры дуба помогает укрепить волосы и улучшить их состояние. Молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс кожи и волос, обеспечивая бережный уход. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- АроматPure Clarity
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет