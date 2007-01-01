Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл
10 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл - фото 1

Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл

Артикул: CH-069-896
10 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматThe Luxury of Space
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 500мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в роскошь и свежесть с гелем для душа "The Luxury of Space!" Этот продукт не только очищает кожу, но и дарит восхитительный аромат, активизируя состояние баланса и свободы. Верхние ноты красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина наполняют утро энергией. Сердце аромата раскрывается утонченными оттенками африканской герани и жасмина, добавляя цветочную элегантность. Завершающие аккорды мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра придают глубину и уют. Активные ингредиенты, такие как соль, глицерин и молочная кислота, обеспечивают мягкое очищение, увлажнение и улучшение текстуры кожи. Ароматическая композиция активирует состояние баланса. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Аромат:

Красный апельсин, горький апельсин, красный мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал, амбра, кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматThe Luxury of Space

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела гели для душа

Настоящее фото товара Гель для душа Travel, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Гель для душа Travel, 250мл

5
Настоящее фото товара Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Шампунь + гель, Travel, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь + гель, Travel, 2в1, 250мл

13
Настоящее фото товара Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Шампунь + гель Travel, 2в1, 250мл

13
Настоящее фото товара Гель для душа Sacral Bali, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Гель для душа Sacral Bali, 250мл

15
Настоящее фото товара Гель для душа Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 300

Гель для душа Sacral Bali, пластик, 500мл

15
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 250мл

6
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Гель для душа Pure Clarity, 5000 мл

6
Фотография товара Гель для душа Forest, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гель для душа Forest, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
37

Гель для душа Forest, 30 мл

7

Товар в корзине

Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл
Гель для душа The Luxury of Space, 280 мл
690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности