Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 500мл
5 оценок
1 690
Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 500мл - фото 1

Артикул: CH-069-602
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в мир утончённой роскоши с шампунем и гелем 2в1 Sacral Bali. Этот уникальный продукт сочетает в себе нежное очищение и увлажнение, даря вашим волосам и коже ощущение свежести и комфорта. Ароматическая композиция, вдохновлённая балийской атмосферой, раскрывается нотами свежего бергамота и загадочного шафрана, плавно переходя в нежные аккорды розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую и теплую базу, а белый мускус добавляет мягкости и элегантности.

Каждый раз, используя этот продукт, вы погружаетесь в атмосферу тропического рая, оставляя за собой нежный шлейф аромата. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

