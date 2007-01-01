Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Гель для душа Travel, 5000 мл
Гель для душа Travel, 5000 мл
4 900
Артикул: CH-069-436
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel
Характеристики товара

Описание

Гель для душа Travel – это идеальное средство для очищения и ухода за кожей. Уникальный аромат, в который входят ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка, сухофруктов и древесных акцентов, активирует сексуальность и чувственность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

Лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

