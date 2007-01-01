Характеристики товара
Описание
Откройте для себя гармонию ухода с шампунем+гелем 2в1 "The Luxury of Space!" Этот уникальный продукт сочетает в себе очищение и ароматерапию, даря вашей коже и волосам роскошный уход. Пирамида аромата начинается с ярких верхних нот красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина, наполняя утро энергией. Сердце аромата раскрывается утонченными оттенками африканской герани и жасмина, а базовые ноты мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра создают ощущение глубины. Активные ингредиенты, такие как соль, глицерин и экстракты ромашки и коры дуба, обеспечивают мягкое очищение и увлажнение. Молочная кислота поддерживает оптимальный pH-баланс кожи. Ароматическая композиция активирует состояние баланса. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида:
Красный апельсин, горький апельсин, красный мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал, амбра, кедр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем5 л
- Материалпластик
- АроматThe Luxury of Space
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет