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Гейзер «Пробар», пластик, черный - фото 1

Гейзер «Пробар», пластик, черный

Артикул: CH-058-211
8 оценок
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Фотография товара Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина50 мм
  • Диаметр30 мм
  • Вес0,104 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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