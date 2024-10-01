Характеристики товара
Описание
Дозатор для напитков Probar – это незаменимый аксессуар на профессиональной кухне. Выполнен из пищевого гипоаллергенного пластика, полностью безопасен в использовании. Имеет универсальную резьбу и подойдет для применения с различными пластиковыми и стеклянными бутылками.
Утолщенный носик не ломается и не деформируется от большого количества нажатий. Благодаря двойной помпе сироп не попадает на внешний край трубки дозатора и не проливается на поверхность. Дозировка одного нажатия – 10 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина395 мм
- Вес0,35 кг
- Объем10 л
- Материалпластик
- Цветбелый