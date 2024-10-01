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Дозатор для напитков «Пробар», белый - фото 1

Дозатор для напитков «Пробар», белый

Артикул: CH-058-212
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дозатор для напитков Probar – это незаменимый аксессуар на профессиональной кухне. Выполнен из пищевого гипоаллергенного пластика, полностью безопасен в использовании. Имеет универсальную резьбу и подойдет для применения с различными пластиковыми и стеклянными бутылками.

Утолщенный носик не ломается и не деформируется от большого количества нажатий. Благодаря двойной помпе сироп не попадает на внешний край трубки дозатора и не проливается на поверхность. Дозировка одного нажатия – 10 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина395 мм
  • Вес0,35 кг
  • Объем10 л
  • Материалпластик
  • Цветбелый

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