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Тарелка «Маррон Реативо», ширина 230мм - фото 1

Тарелка «Маррон Реативо», ширина 230мм

Артикул: CH-062-129
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Глубина230 мм
  • Вес1.1 кг
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Тарелка «Маррон Реативо», ширина 230мм
Тарелка «Маррон Реативо», ширина 230мм
от 1 350
1 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают